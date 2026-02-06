İSTANBUL 16°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
  Cephede dengeleri değiştirecek gelişme: Kritik noktalar ele geçirildi
Dünya

Cephede dengeleri değiştirecek gelişme: Kritik noktalar ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA6 Şubat 2026 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Cephede dengeleri değiştirecek gelişme: Kritik noktalar ele geçirildi
Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 31 Ocak-6 Şubat'ta Ukrayna'daki eylemlerine dair yazılı açıklama yapıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine, ulaşım altyapısına, mühimmat depolarına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve depolama merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Zelenoye, Sumi bölgesinde Popovka, Zaporijya bölgesinde Staroukrayinka, Petrovka ve Pridorojnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Toretskoye, Suhetskoye ve Stepanovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 112 binden fazla İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 522 tank ve zırhlı araç, 1659 çok namlulu roketatar, 33 binin üzerinde obüs ve havan topu ile 53 bin 700'ü aşkın özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

