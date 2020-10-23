İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9529
  • EURO
    9,3906
  • ALTIN
    487.311
  • BIST100
    1198.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cephede kritik gelişme! Azerbaycan önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı
Dünya

Cephede kritik gelişme! Azerbaycan önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan ordusu, bu gece önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı

AA23 Ekim 2020 Cuma 08:11 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 08:11
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.