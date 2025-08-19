Rus güçleri, Ukrayna'daki saldırılarda Amerikan bayrağı taşıyan bir zırhlı araçla görüntülendi.

Rus medyasında dolaşıma giren görüntülerde, Rus askerlerinin ele geçirdikleri Amerikan yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcıyla cepheye girdiği ve hem Rus hem de ABD bayrakları açtığı görülüyor.

Videonun Zaporijya bölgesinde çekildiği iddia edildi.

Olaya tepki gösteren Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Ruslar ABD sembollerini kendi terör ve saldırganlık savaşlarında kullanıyor. Bu maksimum küstahlık." dedi.