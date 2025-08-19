İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Cephede şaşırtan olay! Rus ordusu ABD bayrağıyla saldırdı

Rus ordusunun, Ukrayna mevzilerine düzenlediği saldırıda ABD bayrağı taşıdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

19 Ağustos 2025 Salı 09:28
Cephede şaşırtan olay! Rus ordusu ABD bayrağıyla saldırdı
Rus güçleri, Ukrayna'daki saldırılarda Amerikan bayrağı taşıyan bir zırhlı araçla görüntülendi.

Rus medyasında dolaşıma giren görüntülerde, Rus askerlerinin ele geçirdikleri Amerikan yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcıyla cepheye girdiği ve hem Rus hem de ABD bayrakları açtığı görülüyor.

Videonun Zaporijya bölgesinde çekildiği iddia edildi.

Olaya tepki gösteren Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Ruslar ABD sembollerini kendi terör ve saldırganlık savaşlarında kullanıyor. Bu maksimum küstahlık." dedi.

