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Dünya

Cepheye yeni asker sevkiyatı... Ukrayna'dan ''üç katına çıkacak'' iddiası

Kuzey Kore'nin, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya destek amacıyla 25-30 bin asker desteği sağlayabileceği iddia edildi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Cepheye yeni asker sevkiyatı... Ukrayna'dan ''üç katına çıkacak'' iddiası
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CNN'in Ukrayna menşeli istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin, Rusya için savaşan askerlerinin sayısını üç katına çıkaracağı belirtildi.

Haberde, Pyongyang yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına destek için Rusya'ya gelecek aylarda 25-30 bin asker daha göndermeyi planladığı aktarıldı.

"Rus muharebe birimlerine daha fazla entegrasyon" amacıyla gerekli ekipman, silah ve mühimmat sağlanmasının planlandığı vurgulanan haberde, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın bazı bölgelerinde "çatışmaya girme ihtimalinin çok yüksek" olduğu belirtildi.

Haberde, uydu görüntülerinin Kuzey Kore'den Rusya'ya yönelik yeni konuşlandırma hazırlıklarının gemi ve uçak hareketlerine yansıdığını ortaya koyduğu aktarılarak, bunun birliklerin Sibirya'nın güneydoğusunda, Kuzey Kore sınırından Rusya'ya nakledilmesine yönelik bir hazırlığın işareti olabileceği öne sürüldü.

Haberde, batılı bir istihbarat yetkilisinin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 30 bine kadar yeni asker gönderilebileceği tahminlerini doğrulayabileceği kaydedildi.

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