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Cerablus’ta bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus kent merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 sivil yaralandı.

  • AA
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cerablus kent merkezi güneyindeki Keklece yolunda park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Saldırı sonucu 3 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik birimleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öğle saatlerinde de Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralanmıştı.

''Ben öğretilmiş bir adam değilim.''

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