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Dünya

Cerablus'ta bombalı terör saldırısı! Yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:01
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Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus kırsalında araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında araç içindeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi.

Saldırıda, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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