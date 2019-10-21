21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8524
  • 6,5286
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cerablus'ta yaşayan Münbiçliler Esed rejimini protesto etti

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde yaşayan yerinden edilmiş Münbiçliler, Esed rejiminin Münbiç'e girişini protesto etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Esed rejiminin Münbiç'e düzenlediği saldırılarından kaçarak Türkiye-Suriye sınırındaki Cerablus ilçesine yerleşen yüzlerce Münbiçli, şehir merkezinde toplanarak, Esed rejiminin Münbiç'ten çıkarılmasını istedi.
 
Eylemciler, Arapça "Esed rejimi Münbiç'ten çıksın", "Esed ve SDG aynı para biriminin farklı yüzleridir" ve "devrim devam ediyor" yazlı dövizler taşıdı.
 
Suriye ayaklanmalarının sembolü Özgür Suriye bayrağını taşıyan eylemciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek sloganı attı.
 
Protestocular, Suriye Milli Ordusu'na çağrıda bulanarak, Esed rejiminin şehirden çıkarılması ve terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden temizlenmesini istedi.
 
Esed rejimi güçleri, 15 Ekim'de ABD güçlerinin Münbiç ilçesinden çıkmasının hemen ardından ilçeye girmişti.

Teröristler Rasulayn´dan Kızılhaç ambulanslarıyla kaçıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İhanet sarayı sarstı! Kral Maha, eşinin rütbesini geri aldı

İhanet sarayı sarstı! Kral Maha, eşinin rütbesini geri aldı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada rekor kırdı

Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada rekor kırdı

Dünya bu akımı konuşuyor! Selfie çekmek için akın ettiler

Dünya bu akımı konuşuyor! Selfie çekmek için akın ettiler

Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi

Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...
 

POPÜLER HABERLER

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

21. yüzyılın en iyi 100 oyuncusu

21. yüzyılın en iyi 100 oyuncusu

ABD'de karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı

ABD'de karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA