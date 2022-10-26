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Dünya

Dev pitonun midesinden çıktı: Kadını canlı canlı yemiş

E ndonezya'nın Jambi bölgesinde dev bir piton yılanı çiftlikte bir kadını yediği ortaya çıktı. 54 yaşındaki işçinin cesedi 7 metrelik piton yılanının midesinden çıktı. Yılan tarafından yutulan bedeninin büyük kısmının zarar görmemiş olduğunu söylendi.

Star Gazetesi26 Ekim 2022 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Dev pitonun midesinden çıktı: Kadını canlı canlı yemiş
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Endonezya'da çalıştığı kauçuk plantasyonunda, 7 metrelik bir pitonun midesinde bir kadın ölü bulundu .

Adı Jahrah olan 54 yaşındaki kadın, pazar sabahı Sumatra adasındaki Jambi bölgesinde plantasyonda çalışmaya gitti ve o akşam eve dönmeyince eşi onun kayıp olduğunu bildirdi.

Polis yerel basına verdiği demeçte, pazar gecesi kadını arayan eşinin, kadına ait sandaletlerini, başörtüsünü, ceketini ve işyerinde kullandığı aletlerini bulduğunu açıkladı.

Ertesi gün ise kadın kaybolduğu yerde hayli genişlemiş olan yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir piton yılanı dikkat çekti. Jahra'nın bedeni, bu dev yılanın karnında bulundu.

CESEDİ DEV PİTONUN MİDESİNDEN ÇIKTI: KADINI CANLI CANLI YEMİŞ

Polis yetkilileri "Güvenlik ekibi ve mahalle sakinleri kauçuk ekimi çevresinde arama yaptığında 7 metre uzunluğunda bir piton bulduk. Yılanın kurbanı avladığından şüphelendik. Onu yakaladıktan sonra kurbanın cesedini yılanın midesinde bulduk. " dedi.

Jambi Emniyet Müdürü, yılan tarafından yutulan bedeninin büyük kısmının zarar görmemiş olduğunu söyledi. Pitonun kadını vücuduyla sararak boğduğu düşünülüyor.

Ülkede daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

Yılan ısırıkları da çok sayıda insanı etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl yaklaşık 5,4 milyon yılan ısırığı vakası var ve bunların 1,8 ila 2,7 milyonu zehirlenmeye yol açıyor. Daha yoksul, kırsal topluluklardaki çocuklar ve tarım işçileri en fazla risk altındaki kesimler.

Star Gazetesi

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