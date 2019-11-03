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Cesedi Facebook’tan bulundu

Amerika’da 15 yıl önce kaybolan bir kadının cesedi sosyal medya sayesinde bulundu. Olayla ilgili bir kişi cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. 

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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde 15 yıl önce kaybolan bir kadının cesedi, Facebook sayesinde bulundu. Olayla ilgili bir kişi cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Çözülemeyen polisiye vakaların paylaşıldığı bir Facebook grubunda 20 Ekim tarihinde bir fotoğraf yayınlandı. 2004’te kaybolan Deborah Elaine Deans’in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, kadının en son görüldüğü yer ve fiziksel özelliklerine dair bilgiler verildi. 60 bin üyesi olan grubun yöneticisi kısa süre sonra bir mesaj aldı. Yönetici, söz konusu mesajda, kaybolduğunda 24 yaşında olan Deans’in cesedinin nerede olduğuna dair bilgiler alarak, bunları polisle paylaştı. İhbar sonrasında Deans’in eski ev arkadaşı Kimberly Hancock’un evini arayan emniyet görevlileri, kayıp olan 4 çocuk annesi kadının cesedine ulaştı. Hancock gözaltına alındı. 

‘Tüm ihbarlar anonim’ 

‘Fighting Crime News and Who’s Wanted’ isimli Facebook grubunda çok sayıda benzer paylaşım yapılıyor. İhbarların anonim olacağı yönünde garanti veren grup yöneticisi kendi kimliğini de gizliyor. Yönetici, sayfa üzerinde 29 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Çok kişi Deborah Deans’in cesedi hakkında bilgiyi kimin verdiğini sordu. Kimse bunu bilmeyecek. Güvenlik güçleri de buna dahil” dedi.

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