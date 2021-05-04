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Dünya

Çete savaşı! Binlerce hamam böceğiyle saldırdılar

Tayvan'da bir restorana çete hesaplaşması nedeniyle binden fazla hamam böceğinin kullanıldığı saldırı düzenlendi.

AA04 Mayıs 2021 Salı 15:37 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 17:19
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Ülke basınındaki habere göre, Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen çete üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kaçtı.

Saldırı sırasında bir etkinlik dolayısıyla restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi.

Hamam böcekli saldırı ile polisler için düzenlenen etkinlik arasında bir ilişki bulunmadığını değerlendiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırının "Bamboo Union" isimli organize suç çetesi tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

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