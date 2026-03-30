İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4717
  • EURO
    51,0235
  • ALTIN
    6461.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Çeteler gözünü sanat eserlerine dikti: 3 dakikada 9 milyon avroluk vurgun

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında, Magnani Rocca Vakfı'nın merkezi Villa dei Capolavori'de, toplam değeri 9 milyon avroyu bulan eserlerin çalındığı büyük bir soygun yaşandı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 16:19 - Güncelleme:
ABONE OL

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, dünyanın farklı yerlerinden önde gelen eserlere ev sahipliği yapan Magnani Rocca Vakfı Müzesi, 22 Mart'ı 23'üne bağlayan gece yüzleri maskeli profesyonel bir çete tarafından kapıların zorlanarak açılması suretiyle 3 dakika içinde soyuldu.

Vakıftan yapılan açıklamada ise soygunun tam olarak başarıya ulaşamadığı belirtilerek, güvenlik sistemlerinin devreye girmesi ve jandarma ile özel güvenlik şirketinin hızlı müdahalesi sayesinde olayın hemen fark edilip daha büyük bir soygunun önlendiği ifade edildi.

Çalınan eserlerin arasında, ünlü Fransız ressamlar Pierre Augute Renoir'ın "Les Poissons", Paul Cezanne'nin "Tasse et plat de cerises" ile Henri Matisse'in "Odalisque sur la terrasse" isimli tablolarının da olduğu kaydedildi.

Söz konusu koleksiyonun, sanat tarihçisi Luigi Magnani'nin koleksiyonundan eserleri içerdiği ve İtalya'nın en önemli sanat kurumlarından birinin zengin koleksiyonunun parçası olduğu aktarıldı.

Olayın, İtalya'da, son yıllardaki en büyük sanat eseri hırsızlıklarından biri olduğu belirtildi.

  • soygun
  • Parma
  • kültür mirası

ÖNERİLEN VİDEO

Sabıkalı eşek dehşeti yaşattı: 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek ısırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.