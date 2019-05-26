Zarif'ten 'bölgesel saldırmazlık anlaşması' önerisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bağdat'taki temasları kapsamında Iraklı yetkililere "bölgesel saldırmazlık anlaşması" önerisinde bulunduğunu bildirdi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve meclisteki iki koalisyonun da liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Zarif, "Iraklı yetkililere bölgesel saldırmazlık anlaşması önerisinde bulundum. Önceliğimiz komşular." ifadesini kullandı.

Bölge turu kapsamında cuma günü Pakistan'a giden Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a geçmişti. Zarif, geçen hafta da Türkmenistan, Japonya, Çin ve Hindistan'ı ziyaret etmişti.