Bangladeş'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Pazar günü sabah saatlerinde aniden meydana gelen dolu ile karışık yağmur, özellikle ülkenin kuzey bölgesindeki Rajshahi, Sylhet, Habigang, Natore şehirlerinde büyük zararlar meydana getirdi.

Dolu yağışı sonrası bölgedeki mısır, soğan, sarımsak, buğday ve pirinç tarlaları yok oldu. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Rajshahi’de mango ormanlarındaki mango tohumları da büyük zarar gördü.

Çiftçiler ise aniden başlayan dolu yağışı sebebiyle büyük bir üzüntü duyduklarını aktararak, ortaya çıkan zararların zamanla telafi edileceğini ancak bu seneki durumlarının çok zor olduğunu ifade ettiler.

Öte yandan, aniden yağan dolu sebebiyle hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.