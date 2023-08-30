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Dünya

Ceyhun Bayramov'dan 30 Ağustos paylaşımı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla paylaşımda bulundu.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Ceyhun Bayramov'dan 30 Ağustos paylaşımı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Bayramov, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Bugün, kardeş Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki azmi ve kahramanlığıyla elde edilen şanlı zaferin tecessümü olan Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlanıyor. Bu vesileyle tebriklerimi iletiyor, şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, "Kardeş Türkiye tarihinin şanlı sayfalarından biri olan, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünde bu zaferin mimarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

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