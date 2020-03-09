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Dünya

Koronavirüs ülkeyi karıştırmaya devam ediyor... Cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü!

İtalya'daki cezaevlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 20:27

Ülkede giderek etkisini artıran Kovid-19’un hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, dün İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açarken, farklı kentlerde bu isyanların bugün de sürdüğü haberleri geliyor.

İtalyan radyo televizyonu Rai 3’teki Agora programına katılan Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini, "Şu anda ölü sayısı 6. Bunlardan 3’ü Modena’daki hapishanede transfer edilmeden önce oldu." dedi.

Basentini, her şeyin Salerno kentindeki cezaevinde başladığını belirterek, "Sonrasında bütün ülke geneline yayıldı. Gösterilerin temelinde açık görüşün kaldırılması ve mahkumların sağlık görevlilerinin gece de hapishanede kalmasını istemesi var." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rainews24’ün haberinde, Modena Cumhuriyet Başsavcılığının dünkü olaylara ilişkin soruşturma açtığı, 3 mahkumun ölümünün araştırıldığı ifade edilirken, polise göre bazı ölümlerin aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanmış olabileceği de kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ve şu ana kadar 366 kişinin öldüğü, 7 bin 375 kişide virüs görüldüğü İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, geçen pazar günü virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ve şu ana kadar 366 kişinin öldüğü, 7 bin 375 kişide virüs görüldüğü İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, geçen pazar günü virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

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