İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2022 Pazartesi / 26 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,827
  • EURO
    18,2256
  • ALTIN
    984.193
  • BIST100
    2548.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir, Beşşar Esed rejimini Arap Birliğinde istiyor
Dünya

Cezayir, Beşşar Esed rejimini Arap Birliğinde istiyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Özel Temsilcisi olarak gittiği Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin Arap Birliğinde olmamasının ortak Arap çalışmalarına zarar verdiğini savundu.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Başkent Şam'da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Esed rejiminin dışişleri bakanı Faysal Mikdad ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lamamra, "Derin ilişkilerimiz var, iki ülke arasında ilişkiler daha da geliştirilmeli." dedi.

Cezayir'deki Arap Birliği zirvesinin 1-2 Kasım'da düzenleneceğini belirten Lamamra, "Suriye'nin Arap Birliğinde olmaması ortak Arap çalışmasına zarar vermektedir. Arap yönetiminde Suriye de olmalı." ifadesini kullandı.

Rejimin dışişleri bakanı Faysal Mikdad da "Cezayir, 11 yıldır Suriye halkının yanında durdu." diyerek, henüz Arap Birliği zirvesine hazırlık yapmadıklarını söyledi.

Arap Birliği, Suriye'de iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin üyeliğini askıya almıştı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya da geldi. Cezayirli Bakan, Esed'e, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan mektup iletti.

Görüşmede, Esed'in, Cezayir ile iş birliğini ilerletmek istediklerini belirttiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.