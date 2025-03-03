Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmayacak

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Tebbun, Mısır'ın ev sahipliğinde 4 Mart Salı günü Filistin davasına dair gelişmelerin ele alınacağı Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne şahsen katılmama kararı aldı." denildi.

Zirvenin hazırlık sürecinde birtakım "ihlal ve eksiklerin" olduğuna işaret edilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Hazırlık süreci belirli ve dar bazı Arap ülkeleriyle sınırlı tutuldu. Bu ülkeler, Filistin davasıyla ilgilenen diğer Arap ülkeleriyle hiçbir koordinasyon yapmadan Kahire'de gerçekleşmesi planlanan zirvenin sonuçlarını tek başlarına hazırlamayı tercih etti."

Haberde, Tebbun'un zirvede Cezayir'i temsil etmesi için Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı görevlendirdiği belirtildi.

"Filistin meselesinin bazı ülkelerin tekeline düşmüş gibi diğer ülkelerin uzak tutulduğu" savunulan haberde, Arap ülkelerinin odak noktası olan Filistin davasıyla ilgili birlikte saf tutmalarıyla daha güçlü olabilecekleri vurgusu yapıldı.

Haberde ayrıca, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) diğer Arap ülkelerinden hiçbir şey beklemeden Filistin'in sesi olmaya gayret ettiğine işaret edildi.

Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak ve ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı ortak bir Arap tutumu belirlemek amacıyla 4 Mart Salı günü olağanüstü Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.