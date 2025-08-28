İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0424
  • EURO
    48,1139
  • ALTIN
    4500.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir: Cumhurbaşkanı Tebbun, Başbakan Arbavi'yi görevden aldı
Dünya

Cezayir: Cumhurbaşkanı Tebbun, Başbakan Arbavi'yi görevden aldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Başbakan Nezir el-Arbavi'nin görevine son vererek yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib'i vekaleten atadı. Öte yandan analistler, Garib'in atanmasının ardından bir süre sonra kabinede yeni bir düzenleme beklediklerini dile getirdi.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
Cezayir: Cumhurbaşkanı Tebbun, Başbakan Arbavi'yi görevden aldı
ABONE OL

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Nezir el-Arbavi'nin başbakanlık görevine son veren kararnameyi imzaladı ve yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib'i başbakan vekili olarak atadı." ifadelerine yer verildi.

Vekaleten başbakanlığa atanan Sanayi Bakanı Garib, 2024'ün kasım ayında yapılan kabine değişikliğinde hükümete katılmıştı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ

Cezayirli siyasi analistler, Garib'in atanmasının ardından bir süre sonra kabinede yeni bir düzenleme beklediklerini belirtiyor.

Arbavi, 2023 yılının kasım ayında başbakanlık görevine atanırken, 18 Kasım 2024'te yeniden güvenoyu almış ve kabinede değişiklikler yapılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.