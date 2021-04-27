İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2021 Salı / 15 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2221
  • EURO
    9,9366
  • ALTIN
    469.337
  • BIST100
    1392
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, posta ve telekomünikasyon bakanını görevden aldı
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, posta ve telekomünikasyon bakanını görevden aldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Posta ve Telekomünikasyon Bakanı İrahim Bumzar'ı görevden aldığı bildirildi.

AA27 Nisan 2021 Salı 23:07 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 23:07
ABONE OL

Cezayir resmi televizyon kanalının haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, görevden aldığı Bumzar'ın yerine vekaleten Denizcilik Bakanı Seyyid Ahmed Ferruhi'yi atadı.

Haberde, Cumhurbaşkanının Bumzar'ı neden görevden aldığına dair bilgiye yer verilmedi.

Cezayir'de postane çalışanlarının 13 Nisan'da başlattığı ve birkaç gün sürdürdüğü grev sonucu postanelerde işler yürümez hale gelmişti.

Grev yapan postane çalışanları, haftalık izin günlerinin 2 güne çıkarılması, maaşlarının artırılması ve zamlardan faydalanmak gibi mesleki ve sosyal taleplerde bulunmuştu.

Sosyal medya hesaplarında grev sırasında Bakan Bumzar'ın postane çalışanlarını temsil eden bir personel ile tartıştığını gösteren video yayınlanmış ve daha sonra söz konusu personel bir video yayınlayarak işten çıkarıldığını ifade etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.