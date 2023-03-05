Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere ödül

Başkent Cezayir'deki Abdullatif Rahhal Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Tebbun, Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Başbakan Eymen bin Abdurrahman, Genelkurmay Başkanı Said Şankariha ile diğer devlet erkanı katıldı.

Cezayir milli marşının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye ve Suriye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayir Sivil Savunma Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibi ile Cezayir Kızılayı ekibine, ülkenin en üst düzey devlet onur madalyasını taktı.

Programda ayrıca söz konusu ekipleri Türkiye ile Suriye'deki bölgelere taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mürettebatı da aynı madalya ile ödüllendirildi.