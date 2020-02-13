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Dünya

Cezayir Dışişleri Bakanı, Yunan mevkidaşıyla Libya krizini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Libya krizini ele aldı.

AA13 Şubat 2020 Perşembe17:02 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 17:02

Görüşmeden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Bukadum, Dendias ile başta Libya krizi olmak üzere, ikili iş birliği ve Akdeniz'deki mevcut durumu ele aldıklarını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da Libya'daki durumun ülkesini endişelendirdiğini belirterek, kriz Akdeniz bölgesinin tamamını tehdit ettiği için şiddetin durması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Cezayir'in resmi televizyon kanalının haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Dendias'ı makamında kabul etti.

Haberde, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Libyalı taraflar, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak’ta kabul etmiş olmasına rağmen, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ihlallerini sürdürüyor.

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