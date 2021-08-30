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Dünya

Cezayir erken seçime gidiyor

Cezayir'de erken yerel seçimlerin 27 Kasım'da yapılacağı duyuruldu.

AA30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:33 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:33
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçmenleri 27 Kasım'da eyalet ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına çağıran bir kararname çıkardı.

Kararnamede ayrıca, 5-15 Eylül tarihlerinde seçmen listelerinin gözden geçirilmesi işlemine başlanacağı öngörüldü.

Cezayir seçim kanununa göre, seçmenlerin sandığa çağrıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde yerel seçimlerin yapılması gerekiyor.

Cezayir'de eyalet ve belediye meclislerinin görev süresi Kasım 2022'de dolacaktı.

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