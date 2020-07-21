Cezayir, Fas ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA 21 Temmuz 2020 Salı 23:20 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 23:20

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 587 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1100'e, vaka sayısının da 24 bin 278'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 16 bin 646'ya ulaştığı bildirildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.



Virüs kaynaklı toplam can kaybının 280, vaka sayısının da 17 bin 742 olduğunu aktaran bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 15 bin 389'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

- Libya



Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, 108 yeni vaka kaydedildi, 38 kişi ise sağlığına kavuştu.



Virüs kaynaklı can kaybı 50'ye, vaka sayısı da 2 bin 88'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 479 oldu.

- Gazze

Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bölgeye dönen ve karantina merkezinde bulunan 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle bölgedeki toplam vaka sayısının 75'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Böylece vaka sayısının 1389'a yükseldiği aktarılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana ülkede 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 1103 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.