İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9581
  • EURO
    41,1316
  • ALTIN
    3819.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir, Filistin için harekete geçti: BMGK'den acil toplantı talebi
Dünya

Cezayir, Filistin için harekete geçti: BMGK'den acil toplantı talebi

Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Filistin'deki durumla ilgili acil toplantı talebinde bulundu.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
Cezayir, Filistin için harekete geçti: BMGK'den acil toplantı talebi
ABONE OL

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberinde, "Cezayir, Filistin'deki duruma ilişkin BMGK'da acil toplantı talep etti ve toplantının yarın günü öğleden sonra yapılması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Başta İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun tehlikeli bir tırmanışa tanık olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye rastgele saldırılar düzenlediği ve insani yardım çalışanlarını da kapsayan ölümlerin yaşandığı kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunun kuşattığı bölgede Filistin Kızılay ekipleri, Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü personeli ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının olduğu 15 kişinin cesedinin bulunduğu hatırlatıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin "benzeri görülmemiş bir şekilde" artış gösterdiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.