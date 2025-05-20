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Dünya

Cezayir ile Fransa arasında diplomatik vize krizi

Cezayir, Fransa'nın, Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanıyan 2013 tarihli anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, misilleme verme tehdidinde bulundu.

AA20 Mayıs 2025 Salı 00:43 - Güncelleme:
Cezayir ile Fransa arasında diplomatik vize krizi
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Le Figaro gibi sağcı Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fransa, Cezayir'in diplomatik misyon pasaportu sahiplerine vize zorunluluğu getirdi.

Bu bağlamda, Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın anlaşmayı askıya aldığına ilişkin kendilerine diplomatik kanallardan herhangi bir resmi bildirim ulaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Fransız tarafının, anlaşmanın 8. maddesinde belirtilen diplomatik bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği açıktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cezayir hükümeti, Fransız yetkililerin vize uygulamasına ilişkin tutumunu ve diplomatik pasaport sahiplerinin bu prosedürden muaf tutulacağı yönündeki söylemleri büyük bir şaşkınlıkla izlemektedir. Fransız İçişleri Bakanlığı ile Ulusal Polis Genel Müdürlüğü'nün seçili medya organlarına bilinçli sızdırmalarla yön verdiği açıktır."

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın kararlarını resmi diplomatik kanallar yerine medya aracılığıyla duyurmasının, uluslararası diplomatik teamüllerin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Fransız hükümeti, sorumluluklarından kaçmaya çalışırken, 2013 Cezayir-Fransa anlaşmasının hükümlerini fiilen askıya almış ve karşılıklılık ilkesine uygun bir yanıtı kaçınılmaz hale getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Cezayir ile Fransa arasında son dönemde siyasi, diplomatik ve güvenlik alanlarında gerilim dikkat çekici düzeyde artmış durumda.

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