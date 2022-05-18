Cezayir: Libya'daki son gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Trablus'taki çatışmaların ardından kardeş ülke Libya'daki son gelişmeleri endişeyle takip ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Libyalı tüm taraflar "itidalli davranmaya ve gerilimi tırmandırmamaya" davet edilirken, "demokratik ve modern bir ülke için Libya'nın yüksek menfaatlerinin önde tutulması gerektiği" vurgulandı.



Açıklamada ayrıca "Tüm Libyalı tarafları halkın egemenliğini pekiştirme ve haklı arzularını gerçekleştirme adına adil ve özgür seçimlerin yapılması için gerekli koşulların oluşturulmasına destek vermeye davet ediyoruz. " ifadelerine yer verildi.



Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa'nın dün başkent Trablus'a gelmesinin ardından kentte Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmış bunun üzerine Başağa, Trablus'tan ayrılmıştı.

- Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda 10 Şubat'ta Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.