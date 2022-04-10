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Dünya

Cezayir Limanı'nda yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

Cezayir Limanı'nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait “Corsica Linea” isimli yolcu gemisi, Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait bir petrol tankerine çarptı.

AA10 Nisan 2022 Pazar 17:07 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 17:13
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Çarpışma görüntülerinin ülke yerel medyasına da yansıdığı kaza sonrası Naftal şirketinden konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Fransız Nicoli şirketine ait 'Corsica Linea' isimli yolcu gemisi, gemi kaptanının kontrolü kaybetmesi sonucu Cezayir Limanı'nda demir atmış durumda olan Naftal Şirketi'ne ait petrol tankerine çarpmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaza sonrası Naftal'ın hasar uzmanları tarafından yapılan ilk incelemelere göre petrol tankerinin dış ekipmanlarında bazı hasarların meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, çarpışma neticesinde tankerde oluşan hasarların, aracın sigorta işlemleri tamamlanana kadar seyir etmesine mani olmayacağı bilgisine yer verildi.

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