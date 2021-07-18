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Dünya

Cezayir, Rabat'taki Büyükelçisini istişare için geri çağırdı

Cezayir, Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil'in, ülkedeki ayrılık yanlısı El-Kabail hareketinin bağımsızlığını destekleyen açıklamaları üzerine Rabat'taki Büyükelçisi Abdulhamid Abdavi'yi istişare amacıyla geri çağırdı.

AA18 Temmuz 2021 Pazar 23:22 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 23:22
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Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fas'tan, Daimi Temsilcisinin açıklamalarıyla ilgili nihai tutumunu açıklamasının istendiği ancak buna cevap verilmemesi üzerine Rabat Büyükelçisinin istişare amacıyla geri çağrılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, gelişmelere göre farklı önlemlerin de devreye sokulabileceği ifade edildi.

BM Daimi Temsilcisi Ömer Halil, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada Cezayir'deki El-Kabail bölgesi halklarına bağımsızlık verilmesi çağrısı yapmıştı.

Halil'in El-Kabail hareketini destekleyen açıklamaları Cezayir tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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