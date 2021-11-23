Cezayir Savunma Bakanlığı duyurdu: Uluslararası şebeke çökertildi

AA 23 Kasım 2021 Salı 19:34 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 19:34

Savunma Bakanlığı'na bağlı Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun ülkenin doğusundaki Burç Buaririç vilayeti jandarma güçlerince gerçekleştirildiği kaydedildi.

Soruşturma sırasında modern yöntemler kullanıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu kaçakçılık şebekesinin çökertildiği bilgisi paylaşıldı.

Sınır ötesi örgütlü gruplar çerçevesinde göçmen kaçakçılığı konusunda uzmanlaştığı belirtilen şebekenin faaliyetlerinin, Cezayir üzerinden Mağrip ülkeleri ve Avrupa'ya uzandığı ifade edildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmalar sonucu, düzensiz göçmen kaçakçılığı konusunda 7'si Cezayir dışından sosyal medyada faaliyet gösteren 27 şebeke üyesinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 14 kişinin, yetkili yargı makamlarının huzuruna çıkmasının ardından geçici olarak tutuklandığı; 7'si uluslararası 13 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, bazı örgütlü şebekelerin, düzensiz göçmenleri teknelerle İspanya'ya kaçırmaya çalıştığını duyurmuştu.

Cezayir makamları, ülkenin Akdeniz'e ve Avrupa'ya giden Afrikalı göçmenler için bir geçiş noktası haline geldiğini belirtiyor.