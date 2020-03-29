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Dünya

Cezayir ve Libya'da koronavirüs vakaları arttı

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 511'e çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti. Libya'da ise vaka sayısı 8'e ulaştı.

AA29 Mart 2020 Pazar 20:27 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:27
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Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan 75 ve 64 yaşlarında 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Son 24 saatte vaka sayısının 57 artarak 511'e yükseldiğini ifade eden Fevrar, 31 kişinin ise tedavi sonrası taburcu edildiğini kaydetti.

Cezayir'de son yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 29, vaka sayısı ise 454 olarak duyurulmuştu.

LİBYA

Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu. Böylelikle ülkedeki vaka sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, halktan Sağlık Bakanlığının aldığı koruyucu önlemlere uymaları istendi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Hastalıklarla Mücadale Ulusal Merkezi, dün ülkede 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve toplam sayının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.

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