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Dünya

Cezayir ve Tunus anlaştı: 30 yıl sonra tekrar başlayacak

Cezayir-Tunus arasındaki tren seferlerinin yaklaşık 30 yıl aranın ardından tekrar faaliyete geçeceği duyuruldu.

AA23 Haziran 2024 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Cezayir ve Tunus anlaştı: 30 yıl sonra tekrar başlayacak
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Cezayir Gümrük İdaresi Operasyonlar Müdürü Abdunnasır Hantut, Cezayir devlet radyosuna, Cezayir'den Tunus'a sefer yapan trenin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Hantut, tren seferlerinin başlangıç tarihi ve sıklığı hakkında kesin bilgi vermezken, "seferlerin bu yaz başlamasının planlandığını" belirtti.

Cezayir'den çıkan yolcuların sorunsuz bir şekilde sınırdan geçebilmeleri için sınır polisi ve milli demiryolu şirketiyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Hantut, geçişlerin ülke sınırındaki Suk Ahras istasyonunda onaylanacağını kaydetti.

Cezayir basını, Tunus'a tren seferlerinin ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 5 Temmuz'da başlayacağını yazmıştı.

Cezayir ve Tunus arasındaki demiryolu seferleri, Cezayir'de "kara dönem" olarak isimlendirilen 1990'lardaki iç savaş sırasında durdurulmuştu.

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