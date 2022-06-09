Cezayir ve Venezuela liderleri, Filistin, Libya ve Batı Sahra meselelerini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun, ülkesini ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ikili ilişkiler başta olmak üzere, Filistin ve Libya krizleri ile Batı Sahra meselesini ele aldı.

Başkent Cezayir'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Tebbun ile Maduro, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Maduro ile en önemli güncel meseleleri görüştüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tebbun, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin inşası için Filistin halkına yardım ve destek konusunda anlaştıklarını belirtti.



Tebbun ayrıca, Fas'taki Batı Sahra meselesiyle ilgili olarak, Batı Sahra halkını, kendi kaderini tayin etmeleri ve bağımsızlıkları için bir referandum gerçekleştirmeleri konusunda destekleyeceklerini kaydetti.

Libya meselesi hakkında da konuşan Tebbun, "Kardeş Libya halkına, istedikleri Libya'yı inşa edecek, meşruiyete sahip yeni yetkilileri seçmeleri amacıyla destek olmak için (Nicolas Maduro ile) anlaştık." ifadelerini kullandı.

Venezuela ile ikili ilişkileri geliştirdiklerini ifade eden Tebbun, anlaştıklarından iki ay sonra Karakas ile Cezayir başkentleri arasında bir hava yolu seferinin başlamasını gelişmenin bir parçası olarak değerlendirdi.

- "FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise daha istikrarlı bir dünya için iki devletin ortak vizyonlara sahip olduğunu, Filistin, Libya ve Batı Sahra meselelerinde mutabakat sağladıklarını dile getirdi.

Filistinli kadınlara ve çocuklara karşı her gün işlenen suçları kınayarak Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Maduro, Cezayir'in Batı Sahra meselesindeki tutumuna övgüde bulundu.

Libya halkına ülkeyi yeniden inşa etmek amacıyla adil seçimler düzenlemesi için bir an önce garantiler verilmesi gerektiğini belirten Maduro, Cezayir ile enerji alanında ve diğer sektörlerde iş birliğini görüştüklerine değindi.