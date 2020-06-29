Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA 29 Haziran 2020 Pazartesi 23:28 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 23:28

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 905 oldu.

Ülkede 298 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı da 13 bin 571'e çıktı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 304'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 10 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1128 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 432'ye ulaştığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 238 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 225'e, vaka sayısının da 12 bin 290'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 833 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 1128'e çıktığı ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının 867'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 9 olduğu belirtildi.