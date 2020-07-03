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Dünya

Cezayir yeni Genelkurmay Başkanı Said Şangariha oldu

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Said Şangariha'yı atadığı açıklandı.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 16:05 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 16:08
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Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Korgeneral Şangariha'yı resmen Genelkurmay Başkanlığına atadığı belirtildi.

Said Şangariha'nın Cezayir Genelkurmay Başkanlığına resmen atanması, dün tümgeneral rütbesinden korgeneral rütbesine terfi ettirilmesinin ardından gerçekleşti.

1967 ve 1973 yıllarında İsrail'le yapılan Arap-İsrail savaşlarına katılmış ve orduda kritik görevler almış en eski subaylardan biri olarak bilinen Said Şangariha (75), Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in vefatının ardından 23 Aralık 2019'dan bu yana vekaleten bu görevi yürütüyordu.

Başkomutan unvanına sahip aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Tebbun, Cumhurbaşkanlığı makamına resmen geçtiği 19 Aralık 2019'dan bu yana ordunun tüm kademelerinde ve Savunma Bakanlığı merkezi yönetiminde art arda önemli değişiklikler yapıyor.

Analistler Tebbun'un bu girişimlerini, ordunun siyasi işlerden uzak olacağı "yeni bir döneme" hazırlık şeklinde değerlendiriyor.

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