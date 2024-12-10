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Dünya

Cezayir yönetimi resmen onayladı! Türk okulu kararı resmi gazetede

Cezayir, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) başkentte okul açmasını onayladı.

AA10 Aralık 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
Cezayir yönetimi resmen onayladı! Türk okulu kararı resmi gazetede
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Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, TMV'ye bağlı Uluslararası Maarif Okulu'nun açılmasına ilişkin anlaşmanın onaylandığı Cezayir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, resmi gazetede yayımlandı.

Türkiye ile Cezayir arasında, ülkede Uluslararası Maarif Okulu açılmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun, 29 Aralık 2023 tarihinde Türkiye Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

GENİŞ BİR YELPAZEDE EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUYOR

Türkiye adına yurt dışında eğitim faaliyetleri yürütme yetkisine sahip olan ve 17 Haziran 2016 tarihinde kurulan TMV, dünya genelinde okul öncesinden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede eğitim hizmetleri sunuyor.

Türkiye Maarif Vakfı, dünya dört bir yanında 55 ülkede biri üniversite, 471 eğitim kurumu, 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 öğrenci yurduyla aktif olarak eğitim hizmeti veriyor.

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