Cezayir yönetimi resmen onayladı! Türk okulu kararı resmi gazetede

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, TMV'ye bağlı Uluslararası Maarif Okulu'nun açılmasına ilişkin anlaşmanın onaylandığı Cezayir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, resmi gazetede yayımlandı.

Türkiye ile Cezayir arasında, ülkede Uluslararası Maarif Okulu açılmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun, 29 Aralık 2023 tarihinde Türkiye Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

Türkiye adına yurt dışında eğitim faaliyetleri yürütme yetkisine sahip olan ve 17 Haziran 2016 tarihinde kurulan TMV, dünya genelinde okul öncesinden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede eğitim hizmetleri sunuyor.

Türkiye Maarif Vakfı, dünya dört bir yanında 55 ülkede biri üniversite, 471 eğitim kurumu, 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 öğrenci yurduyla aktif olarak eğitim hizmeti veriyor.