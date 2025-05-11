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Dünya

Cezayir'de 2 Fransız istihbaratçı yakalandı

Cezayir, 'sahte diplomatik pasaportlarla' ülkeye giriş yapan 2 Fransız istihbarat görevlisinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 16:05 - Güncelleme:
Cezayir'de 2 Fransız istihbaratçı yakalandı
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Cezayir devlet televizyonundaki habere göre, Fransa İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Müdürlüğü biriminde görevli 2 kişinin Cezayir'e girerken "yasal prosedürlere uymadığı" tespit edildi.

Ülkeye "sahte diplomatik pasaportlarla" giriş yapmaya çalıştığı tespit edilen 2 Fransız güvenlik personelinin Cezayir'den sınır dışı edildiği duyuruldu.

Haberde, "Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun bir operasyonu" şeklinde nitelendirilen konuyla ilgili Fransa'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

CEZAYİR, 12 FRANSIZ KONSOLOSLUK ÇALIŞANINI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Fransa'da 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirli, "Amir DZ" olarak bilinen muhalif Amir Boukhors'un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve Fransa topraklarında ciddi suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cezayir, Fransa'daki konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan'da Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Romatet'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, 14 Nisan'da da 12 Fransız konsolosluk çalışanından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

  • Sınır dışı
  • Cezayir
  • istihbaratçı

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