Cezayir'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Tebessa ilinin Negrin ilçesinin 10 kilometre güneydoğusu olduğu bildirildi.



Açıklamada, depremden yaklaşık 10 dakika sonra yerel saat ile 20.22'de merkez üssü Negrin'in 26 kilometre güneydoğusu olan 4,7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi.



Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü ise herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını teyit ederek, inceleme ve keşif çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.



Ülkenin kuzeyinde, özellikle Akdeniz'e bakan kıyı şeridinde sık sık küçük ve orta büyüklükte depremler yaşanıyor.



Öte yandan, ülkede son büyük deprem Mayıs 2003'te başkent Cezayir'in 50 kilometre doğusundaki Bumerdas vilayetinde meydana gelmiş, 7,0 büyüklüğündeki sarsıntıda 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş ve deprem yapılarda ciddi hasara yol açmıştı.