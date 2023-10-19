Cezayir'de 69. Kurtuluş Savaşı kutlamaları iptal edildi

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki tüm temsilciliklerinden, Cezayir Kurtuluş Savaşı (1 Kasım 1954) kutlamalarına ilişkin hazırlıkların iptal edilmesi talebinde bulundu." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekilerek, söz konusu kararın Filistin halkıyla dayanışma amacıyla alındığına vurgu yapıldı.



Cezayir, 132 yıl süren Fransız sömürgeciliğine karşı 1 Kasım 1954'te başlayan Kurtuluş Savaşı'yla 5 Temmuz 1962'de bağımsızlığına kavuştu.



- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

