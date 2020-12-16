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Dünya

Cezayir'de askeri helikopter düştü

Cezayir'de askeri helikopterin denize düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:24
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Cezayir Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı bir arama kurtarma helikopterinin Akdeniz kıyısındaki Oran kenti açıklarında düştüğünü ve kazada bir askerin öldüğünü, iki kişininse kaybolduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı MS-25 Merlin tipinde bir arama kurtarma helikopteri Oran kentinin yaklaşık 2 deniz mili açığında düştü.

Teknik bir talim uçuşu sırasında gerçekleştiği aktarılan kazada bir üsteğmenin hayatını kaybettiği ve helikopterdeki iki ayrı personelin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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