Cezayir'de ''askeri personel'' kararı! Bir ilk olacak

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan son sayısında, Tebbun imzalı cumhurbaşkanlığı kararnamesine yer verildi.

Kamu idarelerindeki bazı kadrolara sözleşmeli veya muvazzaf askeri personelin görevlendirilebileceği belirtilen kararnamede, "Tuğgeneraller ve üst düzey subayların, ülkenin egemenliği ve hayati çıkarları açısından stratejik ve hassas sektörlerde devletin en üst kademelerinden bazılarında görevlendirilebileceği" kaydedildi.

Kararnamede, askeri personelin sivil görevlere atanmasına bir yıl süreyle izin verileceği ve bunun 3 kez yenilenebileceği ifade edildi.

Kararnameye göre askeri personel, ordudaki rütbelerine uygun sivil işlerde görevlendirilebilecek ve Savunma Bakanlığına bağlı olmaya devam edecek.

Cezayir'de emekli askeri personel sivil görevlerde bulunabiliyordu. Yeni kararname ile ise ilk kez görevdeki askeri personel sivil işlerde görev alabilecek.