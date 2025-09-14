İSTANBUL 27°C / 19°C
Dünya

Cezayir'de Başbakan Garib yeni kabineyi oluşturdu: Tebbun döneminin 6.hükümeti kuruldu

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Sifi Garib'i Başbakan olarak atadı ve yeni hükümet kurmakla görevlendirdi. Sifi Garib'in yeni kabineyi oluşturduğu belirtildi.

AA14 Eylül 2025 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Cezayir'de Başbakan Garib yeni kabineyi oluşturdu: Tebbun döneminin 6.hükümeti kuruldu
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Sifi Garib'in yeni kabineyi oluşturduğu belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Semir Ukun, Cezayir devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, hükümetin oluşturulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un yönetime geldiği 2019'dan bu yana kurulan 6. hükümette Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Maliye Bakanı Abdulkerim Buzzerd ve Adalet Bakanı Lutfi Bucuma görevinde kaldı.

İçişleri Bakanlığına Said Sayud, Enerji Bakanlığına Murad Accal, Maden Bakanlığına Muhammed Arkab, Sağlık Bakanlığına Muhammed es-Sıddık Ayet Mesudan, Sanayi Bakanlığına ise Yahya Beşir atandı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Sifi Garib'i başbakan olarak atamış ve hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Tebbun, Başbakan Nezir el-Arbavi'yi 28 Ağustos'ta görevden almış, yerine Sanayi Bakanı Sifi Garib'i vekaleten atamıştı.

