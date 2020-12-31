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Dünya

Cezayir'de Buteflika'nın ''gizli kızı''na ceza

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 'gizli kızı'nın 12 yıllık hapis cezası onandı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 19:36 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:36
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Cezayir Temyiz Mahkemesi eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın "gizli kızı" olduğunu iddia eden ve yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Neşnaşi Zeliha'nın (65) cezasını onadı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberinde, Cezayir Temyiz Mahkemesi'nin, eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın "gizli kızı" olduğunu iddia eden Neşnaşi Zeliha'yı yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptıran birinci derece mahkemenin kararını onayladığı belirtildi.

Cezayir kanunlarına göre, karar yeniden temyize gidilerek Yargıtay'a taşınabileceği için henüz kesinleşmiş değil.

Cezayir kamuoyunun yoğun bir ilgiyle takip ettiği ve "Madam Maya" adıyla bilinen davada hüküm 14 Ekim'de açıklanmıştı.

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