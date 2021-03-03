Cezayir'de el yapımı patlayıcı imha edildi

AA 03 Mart 2021 Çarşamba 21:05 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 21:05

Cezayir'de başkentin yakınlarında terör örgütü tarafından yerleştirilen bir bombanın tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir ordusu başkentin güneyinde tespit edilen bombayı dün imha etti.

Açıklamada, başkentin 90 kilometre batısındaki Tipaza Dağlarında bir terör örgütüne mensup 3 kişinin yakalandığı ve sonrasında yapılan araştırmanın sonucunda bombanın tespit edildiği kaydedildi.

Tespit edilen bombanın el yapımı patlayıcı olduğu ve başkentte terör eyleminin planlandığı belirtildi.

Açıklamada saldırı hazırlığındaki terör örgütüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde El-Kaide başta olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.