7 Aralık 2025 Pazar
  • Cezayir'de katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Dünya

Cezayir'de katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Cezayir'in Beni Abbas kentinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 23:43
Cezayir'de katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Cezayir Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Jandarma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, kazanın Beşar kentine doğru giden bir yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaza sonucu olay yerinde 13 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının kaza yerinde sürdüğü bildirildi.

Geçen yıl başkentteki El-Haraş Vadisi'nde, bir otobüsün kaza yapması sonucu 18 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

YETKİLİLER 10 BİN YENİ OTOBÜS İTHAL ETME KARARI ALMIŞTI

Bu kazanın ardından, hükümetin yıllardır ithalat kısıtlamaları nedeniyle taşıyıcı firmalara alternatif sağlamadığı yönündeki yaygın eleştiriler üzerine yetkililer 10 bin yeni otobüs ithal etme kararı almıştı.

Cezayir'de hükümete bağlı Ulusal Karayolu Güvenliği Ajansının verilerine göre, 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, 35 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

