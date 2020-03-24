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Dünya

Cezayir'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

AA24 Mart 2020 Salı 21:23 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 21:23
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Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ülkenin orta kesimindeki Tizi Vuzu vilayetinde 72 yaşında bir kişi ile Bumirdas vilayetinde 75 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 19'a çıktığını söyledi.

Fevrar ayrıca ülkede 34 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 264'e ulaştığını belirtti.

Cezayir'de dün yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17, vaka sayısı ise 230 olarak duyurulmuştu.

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