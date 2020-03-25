Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e çıktı

AA 25 Mart 2020 Çarşamba 21:56 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 21:56

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fevrar, ayrıca 38 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 302'ye çıktığını belirtti.

Cezayir'de dün yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19, vaka sayısı ise 264 olarak duyurulmuştu.

ÜRDÜN VE KATAR'DA VAKA SAYISI ARTIYOR



Ürdün'de ise koronavirüs vaka sayısı 172'ye çıktı.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı açıklamada, son olarak 19 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü belirtti. Cabir, herkesin kamu güvenliği standartlarına uyması gerektiğini vurguladı.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede 11 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 573'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni vakalardan bazılarının daha önce ülkeye gelen ziyaretçilerle temas edenlerden, bazılarının ise daha önce virüs tespit edilen kişilerle temasta bulunanlardan olduğu kaydedildi.