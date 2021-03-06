Cezayir'de kuş gribi tespit edildi

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 17:33 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 17:33

Batna Tarım İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batna'ya bağlı Seryane bölgesinde kuş gribi virüsü tespit edildiği belirtilerek, konuyla alakalı kümes hayvanları yetiştiricileri ile yarın bir toplantı düzenleneceği aktarıldı.

Açıklamada, toplantıda virüsün yayılmasının önüne geçmek için bölgedeki çiftçilerle istişareler ve önlemlerin ele alınacağı ifade edildi.

Cezayir'de geçen ay Batna'ya komşu Um el-Bevaki kentinde kuş gribine rastlanmıştı.

Paris merkezli OIE'nin sitesinde 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığından ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.

Bölgede kuş gribi nedeniyle 50 bin kanatlı hayvanın öldüğü, 1200 kanatlı hayvanın ise itlaf edildiği aktarılmış, salgının yayılmasını önlemek için bölgenin izole edildiği bildirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, H5N8 virüsünün insanlara çok kolay bulaşmasa da bu durumun göz ardı edilemeyeceğini ifade ediyor.

Dünyada ilk kez 2004 yılında ortaya çıkan kuş gribi virüsü Çin, Endonezya, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Laos, Tayland ve Vietnam'a sıçramıştı.