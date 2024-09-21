Cezayir'de meydana gelen sel felaketinde 2 kişi öldü

Cezayir Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, El-Celfe vilayetinde bir kamyonun sel sularına kapılması sonucu 1 kişinin öldüğü, araç içinde bulunan 1 çocuğu arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Cezayir'in güneybatısındaki bölgelerde 9 Eylül pazartesi gününden sonra etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelmişti.

Sivil savunma yetkilileri, sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Ülkenin güneybatısında son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinden etkilenen 260 ailenin tahliye edilerek geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği bildirilmişti.

