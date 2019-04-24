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Cezayir'deki FIS'ın kurucu liderlerinden Abbasi Medeni vefat etti

Cezayir İslami Selamet Cephesi (FIS) lideri Abbasi Medeni (88), uzun süredir tedavi gördüğü Katar'da vefat etti.

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Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, uzun yıllardır kaldığı Katar'ın başkenti Doha'da birkaç gün önce mide ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Medeni hayatını kaybetti. 

FIS'ın kurucularından ve başkan yardımcısı Ali Bilhac ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Medeni'nin yaşamını yitirdiğini duyurarak, "İslam ümmetinin bir evladını kaybetmesinden dolayı hem kendileri hem de İslam dünyasına taziye dileklerini" iletti. 

Cezayir'de 1989'da Anayasa'nın kabulünden sonra yaklaşık 60 parti siyaset sahnesine çıkmıştı. Bu partilerden farklı ve en önemlisi Abbasi Medeni ve yardımcısı Ali Bilhac tarafından kurulan İslami Selamet Cephesi'ydi (FIS). FIS, 1990'daki yerel ve 1991 sonlarındaki genel seçimlerin birinci turundan büyük bir başarıyla çıkmıştı.

Ancak genel seçimlerin ikinci turuna az bir süre kala anayasal darbe olarak nitelendirilen bir girişimle yönetime el konularak parti kapatılmış, Medeni ve bazı arkadaşları tutuklamıştı. Ordunun darbesi sonrasında Cezayir "kara dönem" diye andıkları kanlı bir iç savaşa sürüklenmişti.

Cezayir makamları 1997'de serbest bırakılan Medeni hakkında Eylül 2000'de ev hapsi cezası vermişti. Ayrıca Medeni ve Bilhac'ın seçme ve seçilme hakkı dahil herhangi bir siyasi faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı. Ağustos 2003'te tedavisi için ülkeden ayrılma izni verilen Medeni, Malezya oradan da Katar'a geçmişti. 

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