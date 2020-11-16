Cezayir'den, Batı Sahralı mültecilere gıda ve tıbbi malzemeden oluşan 60 ton yardım

AA 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:10 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:10

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moritanya ile Batı Sahra arasındaki Gergarat Sınır Kapısı'nda yaşanan gerilimin ardından, Cezayir Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın, gıda ve tıbbi malzemeden oluşan 60 tonluk yardımı mültecilere ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Cezayir Kızılayı'nın öncülüğünde gerçekleşen nakil işlemi sırasında, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Talip Ömer ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Cezayir Temsilcisi Agostino Mulas'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yardımların gönderildiği yerin, Batı Sahralı mültecilerin kaldığı Tenduf bölgesi olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

BMMYK verilerine göre, Cezayir'in güneybatısındaki Tenduf bölgesinde, yaklaşık 165 bin Batı Sahralı mülteci bulunuyor.

Cezayir yönetimi, bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi'ne destek veriyor.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin, Batı Sahra bölgesindeki Gergarat Sınır Kapısı'nda, son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.